Икрамжан Илмиянов будет под стражей до конца ноября

Стало известно, Икрамжан Илмиянов будет находиться под стражей в следственном изоляторе ГКНБ до 28 ноября.





Стало известно, Икрамжан Илмиянов будет находиться под стражей в следственном изоляторе ГКНБ до 28 ноября.

Генеральная прокуратура возбудила на занимавшего во времена президентства Алмазбека Атамбаева должности водителя, затем советника президента и заместителя главы аппарата президента Икрамжана Илмиянова уголовное дело по статье "мошенничество". Через день после объявления в розыск он был задержан на территории России и привезён в Кыргызстан. Известный узкому кругу в качестве водителя Икрамжан Илмиянов превратился в одну из основных политических фигур с 2010 года.

По поводу его явной и скрытой вовлеченности в очень важные дела ломал голову и политик Омурбек Текебаев:

"В Кадамжае прошел сель, и туда вместо президента поехал Илмиянов. СМИ написали, что "вместо президента прибыл советник и оказал матпомощь". Ещё более интересно, что, как оказалось, именно Илмиянов будет контролировать и координировать работу по устранению последствий селя. А где глава нашего правительства, где министр чрезвычайных ситуаций? В полномочиях Илмиянова координация не значится. Нет такого его полномочия и в законодательстве", - говорил Омурбек Текебаев в 2016 году.

Время блаженства Илмиянова

Есть и те, кто поддерживает Икрамжана Илмиянова с его скандальной деятельностью и считает его хозяйственником. Если не постоянно, то периодически он мелькал в разных местах.

Перед последним президентскими выборами распространилось видео, как Илмиянов сурово выговаривал ответственным за строительство одной из строящихся в Баткене школ: "На всех вас заведу уголовное дело, не вмешивайте в работу принцип кумовства".

Как бы там ни было, имя Илмиянова называлось среди наиболее доверенных кадров экс-президента Алмазбека Атамбаева наряду с Сапаром Исаковым и Фаридом Ниязовым. Был даже опубликован видеорассказ "Таинственное лицо из президентской свиты", в котором Илмиянов так рассказал о себе:

"С 1998 года я работал водителем Алмазбека Атамбаева. Позже был назначен на такие высокие должности. Значит, этот человек высоко оценил мои человеческие качества или же отдельные способности к работе".

Таким образом Илмиянову заочно предъявлено обвинение, вышло решение о водворении его в СИЗО ГКНБ. Как пишут отдельные агентства, основанием для возбуждения уголовного дела стало получение Илмияновым взятки от предпринимателя в размере 150 тысяч долларов.

Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си, gezitter. org