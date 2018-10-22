"Много ошибок допущено в кадровом отборе"

Изменилось качество подготовки и назначения на политические и административные руководящие должности в Кыргызстане? Принесло результат создание Национального резерва кадров? Эти вопросы снова включены в повестку дня.





Изменилось качество подготовки и назначения на политические и административные руководящие должности в Кыргызстане? Принесло результат создание Национального резерва кадров? Эти вопросы снова включены в повестку дня.

Оправдал ли себя метод распределения квот на госдолжности между фракциями? Какова специфика назначения послов? Эти другие вопросы мы задали экс-главе Государственной кадровой службы, доктору юридических наук, профессору Чолпонкулу Арабаеву.

"Азаттык": Чолпонкул агай, в чём вы видите причины вызвавшего резонанс одновременного освобождения от должностей руководителей Министерства социального развития? Во внутренних интригах в данном министерстве или ошибках при назначении кадров?

Чолпонкул Арабаев: Причина проста. Общество тоже видит это ошибки в кадровом отборе. Указанное министерство работает непосредственно с нуждающимися в социальной защите сиротами, вдовами, пенсионерами и т.п. Приход в такое министерство безответственных, непатриотичных кадров привело к такой ситуации. Это крупная непростительная ошибка в кадровом отборе в нашей новейшей истории. Нельзя в дальнейшем их повторять. Статс-секретарь, заместители – все стали туристами. Занимавшие эти должности раньше ни дня не проработали на госслужбе. Как депутаты Жогорку Кенеша могли протолкнуть таких людей на должности? Они не имели на то морального права.



"Азаттык": Высказывается много критики по поводу отбора и назначения кадров при каждой смене власти в Кыргызстане. Заметили вы качественно новые сдвиги при назначении кадров действующей властью?

Чолпонкул Арабаев: Я чувствую наличие политической воли в кадровом вопросе у действующей власти. Я заметил это по встрече президента Сооронбая Жээнбекова с руководителем Кадровой службы. За последние шесть лет такого позитивного сдвига не было. Недостатки при отборе кадров накопилось. Результатом этого являются нарушения в Министерстве иностранных дел, Госэкотехинспекции, Минтруда и социального развития и других высших госорганах.

Необходима политическая воля, чтобы изменить в первую очередь систему отбора кадров. Необходимо переходить на новое направление подготовки кадров. Если понадобится, надо применять "штучную" подготовку, как в мировой практике, уделять глубокое внимание подготовке каждого кадра. Должны же они осознавать меру ответственности, раз работают на государственной должности и живут за счёт народа! Так, я очень обрадовался вчерашнему приходу в МИД нового, молодого кадра. Мы должны поддерживать тех, кто знает все вопросы изнутри, вырос из системы.

"Азаттык": Рассказывают, что парламентские фракции вмешиваются и проталкивают своих людей в высшее, среднее и даже в нижнее звено. Имеют фракции такое право?

Чолпонкул Арабаев: У меня складывается впечатление о политических партиях как о временном органе, которые пришли на 5 лет. Наглядным примером являются отобранные ими кадры. В 2010 году было требования, чтобы не допускать ошибок партии "Ак жол". Поэтому в кадровом вопросе необходимо проявлять тщательный подход. В Конституции прописали, что парламентские фракции избирают только состав правительства, иными словами, выбирали только министров. Постепенно аппетит фракций разыгрался, они принялись за всё, начиная от правительства и заканчивая сельским уровнем, включаясь вплоть до учреждений и организаций. Везде начали навязывать свои кадры на основании "помогал нам на выборах, член партии".

"Азаттык": Хорошо, предложили, но в результате они дискредитировали Государственную кадровую службу. Нет законного механизма потребовать от них ответственности?

Чолпонкул Арабаев: Есть законные механизмы. Если допущены такие недостатки, то закон позволяет привлечь чиновника даже к уголовной ответственности. Например, сейчас возбуждены уголовные дела на двух экс-премьер-министров, положение их зыбко. Поэтому прежде чем идти на государственную должность, надо хорошенько взвесить и подумать, а по силам ли ноша.

Источник: "Азаттык", gezitter. org