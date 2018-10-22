Похоже, Исакунова не считается с законом

Освобожденная от скандала и работы министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова кажется не признающей бога особой.





Освобожденная от скандала и работы министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова кажется не признающей бога особой. Несмотря на увольнение с работы, ходит на работу, издает приказы, о чем объявила 17 октября на собрании Жогорку Кенеша депутат Аида Касымалиева. Об этом депутат айым сказала следующее. «Хотя Таалайкуль Исакунова ушла с должности, она ходит на работу, издает приказы задним числом за прошлые даты, незаконно выгоняет сотрудников с работы. Ко мне обращаются с заявлениями работники министерства. После ухода с работы вмешиваться в работу государства это преступление», - сказала она. К такой не считающейся с законом самоуправной Исакуновой соответствующие органы обязаны принять меры. Очевидно, ей кажется, что указанное министерство досталось ей в наследство от отца.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №38 от 19.10.2018/стр.2, gezitter. org