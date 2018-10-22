Налог на все. Депутаты настаивают на широком обсуждении законопроекта

Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров предложил провести широкое обсуждение поправок в закон о государственном и социальном страховании. Об этом нардеп заявил сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам.
Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров предложил провести широкое обсуждение поправок в закон о государственном и социальном страховании. Об этом нардеп заявил сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам.
Акылбек Жапаров обратил внимание на то, что на прошлой неделе журналисты и Палата налоговых консультантов высказались против законопроекта. Депутат предложил отложить на две недели обсуждение законопроекта.
Надо провести широкое общественное обсуждение вопроса с представителями СМИ и Палаты налоговых консультантов, бизнесменами и экспертами. - Акылбек Жапаров
Коллеги по комитету поддержали его идею. Представитель правительства заявил, что журналисты неправильно представили и поняли документ, но с предложением депутата согласился.
Социальный фонд инициировал поправки в закон о государственном и социальном страховании. Эксперты считают, что в нынешнем виде документ принимать нельзя, потому что это значительно усложнит ведение бизнеса. В СФ КР заверяют, что поправки только редакционные — закон о государственном и социальном страховании приводят в соответствие с законом о тарифах страховых взносов. Такой же позиции придерживается и премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
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