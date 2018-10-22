Депутаты Жогорку Кенеша требуют отчета по иску «РусГидро» к Кыргызстану

Депутаты Жогорку Кенеша хотят, чтобы правительство отчиталось, какие меры принимает в связи с иском «РусГидро» к Кыргызстану.



Депутаты Жогорку Кенеша хотят, чтобы правительство отчиталось, какие меры принимает в связи с иском «РусГидро» к Кыргызстану. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам заявила нардеп Айнуру Алтыбаева.

По ее словам, такого большого вопроса еще не было в истории страны.

«РусГидро» обратилось с иском в арбитражный суд в Гааге с требованием взыскать с Кыргызстана $37 миллионов, потраченные на строительство Верхненарынского каскада ГЭС.



«Неизвестно, во сколько раз было завышение объемов строительства. Надо поручить Счетной палате провести промежуточный аудит расходов на проект и предварительных расходов, чтобы точно знать, какую сумму оспаривать. Надо заслушать предварительные действия правительства по этому вопросу. Мы должны знать, какие риски есть суверенитету страны. Гаагский суд — это серьезно, правительство должно подготовиться», — предложила депутат.



Нардеп Руслан Казакбаев вспомнил, что по строительству Верхненарынского каскада работала депутатская комиссия. Ее возглавлял депутат Алмамбет Шыкмаматов. Тогда депутаты нашли множество нарушений.

«Надо отдельно рассмотреть вопрос. Нам правительство тогда говорило, что есть инвестор, который погасит долги», — подчеркнул Руслан Казакбаев.

Публичное акционерное общество «РусГидро» подало иск в суд в Гааге, чтобы вернуть $37 миллионов, затраченные на строительство Верхненарынского каскада ГЭС. Информацию об этом 24.kg подтвердил глава Национального энергохолдинга Кыргызстана Азамат Абдыкадыров.



Ссылка: https://24.kg/vlast/99388/

