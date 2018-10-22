Мэрия Бишкека напомнила, что нельзя делать с домашними питомцами в столице

Мэрия Бишкека напомнила о правилах содержания домашних животных в столице.
Мэрия Бишкека напомнила о правилах содержания домашних животных в столице.
Их приняли депутаты Бишкекского городского кенеша в 2002 году. С тех пор они не менялись.
Согласно постановлению, хозяева собак обязаны выгуливать четвероногих только в намордниках и на коротком поводке в специально отведенных для этого местах. Запрещено содержать и выгуливать собак и кошек в помещениях предприятий общественного питания, торговли, бытового обслуживания, в парках и скверах, на рынках, пляжах, детских игровых площадках и в других местах общественного пользования, перевозить собак в общественном транспорте, лифтах, за исключением собак-поводырей.
Домашний скот и птиц нельзя пасти на улицах, в скверах, парках и местах отдыха горожан. Запрещены водопой и купание у фонтанов.
Нельзя содержать коровник или отару в центральной деловой части Бишкека: на проспекте Жибек Жолу, улицах Ибраимова, Боконбаева и бульваре Молодой Гвардии.
В мэрии подчеркнули, что предприятия и организации, где есть животные и птицы, обязаны содержать их в специально оборудованных закрытых помещениях, расположенных не ближе 50 метров от школ, детсадов и клиник, магазинов и ресторанов.
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