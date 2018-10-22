Приговор отменен. Дело Александра Кима отправлено на новое рассмотрение

Уголовное дело экс-владельца Издательского дома «Вечерний Бишкек» Александра Кима направлено на новое рассмотрение.
Уголовное дело экс-владельца Издательского дома «Вечерний Бишкек» Александра Кима направлено на новое рассмотрение. Об этом сообщает Верховный суд КР.
По его данным, коллегия Верховного суда в составе Качыке Эсенканова, Арзыбека Акыева и Кыдыка Жунушпаева сегодня отменила приговор Свердловского районного и Бишкекского городского судов в отношении Александра Кима, который был осужден на шесть лет лишения свободы условно, и отправила дело на новое рассмотрение в районный суд.
Напомним, Александра Кима приговорили к шести годам условно. Он обвинялся в злоупотреблении положением служащего коммерческой организации и по решению суда должен выплатить Александру Рябушкину 27 миллионов сомов.
Экс-владелец «Вечерки» назвал это дело политическим и потребовал его пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам.
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