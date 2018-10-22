Откроются прямые авиарейсы из семи городов Турции в Кыргызстан

Из семи городов Турции начнут осуществляться прямые авиарейсы в Кыргызстан. Информация об этом опубликована на официальном веб-сайте Управления гражданской авиации Турции.

Из семи городов Турции начнут осуществляться прямые авиарейсы в Кыргызстан. Информация об этом опубликована на официальном веб-сайте Управления гражданской авиации Турции.

Согласно релизу, между соответствующими министерствами двух стран было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере гражданской авиации и открытии прямого авиарейса по маршруту Анкара-Бишкек.

Кроме того, были подписаны соглашения об открытии авиарейсов в Кыргызстан из таких турецких городов как Анталия, Алания, Даламан, Бодрум, Самсун, Кападокия и Газиантеп.

На сегодняшний день между Кыргызстаном и Турцией осуществляется лишь один авиарейс по маршруту Бишкек-Стамбул.





