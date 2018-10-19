Около 200 тыс. мигрантов из Кыргызстана в России находятся в зоне риска

Порядка 200 тыс. граждан Кыргызстана в трудовой миграции в России находятся в так называемой зоне риска. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел КР Алмаз Иманкулов.

Порядка 200 тыс. граждан Кыргызстана в трудовой миграции в России находятся в так называемой зоне риска. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел КР Алмаз Иманкулов.

По его данным, всего на текущий момент в России пребывают свыше 600 тыс. кыргызстанцев. В этой связи президенты двух стран в ходе проведенных встреч в текущем году уделяли особое внимание миграционным вопросом, и по итогам переговоров российской стороной во вторник, 16 октября, было принято решение о введение миграционной амнистии для граждан Кыргызстана.

«По информации МВД России на сегодня в зоне риска находятся более 200 тыс. наших граждан, которые условно могут попасть в «черный список». В этой связи миграционная амнистия очень важна: те наши граждане, которые совершили незначительные административные правонарушения или нарушили правила пребывания сроком в 30 дней, они могут выехать из России и заехать обратно, тем самым они смогут избежать всех наказаний правоохранительных органов Российской Федерации», - обозначил Иманкулов.

Также он указал, что под действие миграционной амнистии могут попасть около 20 тыс. кыргызстанских мигрантов, которые числятся в «черном списке» Федеральной миграционной службы России за незначительные административные правонарушения, а также нарушение сроков пребывания на территории России. Остальные 50 тыс. граждан не вправе воспользоваться данной возможностью, потому как попали в этот список решением суда.

Напомним, ранее посольство Кыргызстана в России сообщило, что с 1 ноября текущего года российские службы выведут из «черного списка» мигрантов из Кыргызстана, попавших в него по двум категориям нарушений правил пребывания.

По данным дипломатического ведомства, запрет на въезд на территорию РФ будет снят:

- Для граждан КР, неоднократно привлекавшихся к административной ответственности (пункт 4 ст. 26 ФЗ № 114);

- Для граждан КР, которые в период своего предыдущего пребывания в РФ не выехали до истечения 30-ти суток со дня окончания срока временного пребывания (пункт 8 ст. 26 ФЗ № 114).

«Следовательно, граждане КР, которым был закрыт въезд в Российскую Федерацию по вышеуказанным пунктам Федерального закона, могут с начала ноября 2018 года въехать на территорию России, предварительно проверив себя в онлайн режиме по базе данных на сайте МВД РФ», - отмечают в посольстве.

Кроме этого, гражданам КР, нарушившим миграционное законодательство России (например, нарушение сроков пребывания и совершение административных правонарушений небольшой тяжести) и продолжающим нелегально пребывать на территории Российской Федерации предоставляется возможность с 16 октября до 10 декабря 2018 г. беспрепятственно, т.е. без привлечения к административной ответственности и включения в «черный список», выехать за пределы России и въехать обратно.

Вместе с тем, вышеуказанное решение российской стороны не распространяется на граждан КР:

- Внесенных в «черный список» решением судебных органов России, в том числе, в отношении которых было принято судебное решение РФ о выдворении путем контролируемого самостоятельного выезда (не исполнившие судебные решения и не выехавшие из РФ);



- Лиц, находящихся в розыске;



- Гражданам КР, которым запрет на въезд в Россию наложен в соответствии со ст. 27 Федерального закона РФ №114 «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».

В посольстве указали, что преференции о выводе из «черног списка» РФ отдельных категорий граждан КР были достигнуты в рамках реализации двусторонних, договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств.

Кабар