Дети должны получать образование, иначе придем к интеллектуальному разрыву – эксперт

В Кыргызстане многие работодатели стремятся функционировать, игнорируя нормы трудового законодательства: забирают паспорта, заставляют работать по 12 часов, вместо положенных восьми, выдают заработную плату с опозданием или вовсе срезают.

В Кыргызстане многие работодатели стремятся функционировать, игнорируя нормы трудового законодательства: забирают паспорта, заставляют работать по 12 часов, вместо положенных восьми, выдают заработную плату с опозданием или вовсе срезают. Берут к себе детей, а те из-за «зарабатывания» средств на существование, забрасывают школы. Чем это все может обернуться рассказал председатель комитета по труду и занятости бизнес-ассоциации JIA Жоодар Омошов.

- Расскажите про бизнес-ассоциацию JIA, когда была основана и какую цель перед собой ставит?

- Бизнес-ассоциация JIA была создана в 2006-м году. На сегодняшний день объединяет около 1 тысячу предпринимателей малого и среднего бизнеса во всех областях Кыргызстана. Организация придерживает принципа - объединять единомышленников, работающих на процветание национальной экономики, для кого небезразлично, что будет дальше, и как будет развиваться наша страна.

- Какие социальные вопросы ставит для себя ЖИА?

- Вся деятельность нашей ассоциации хоть и направлена на объединение бизнесменов и решение вопросов по секторам, создавая тематические комитеты и клубы, вся эта деятельность ставит перед собой лишь одну единственную цель – социально ответственный бизнес, развитая страна.

Что это значит? Это означает, что своей миссией ЖИА видит не просто поддержку малого и среднего бизнеса, а развитие инновационного социально-ответственного и открытого сообщества предпринимателей. Все, что мы делаем, имеет долгосрочные и краткосрочные цели, и, исходя из них, мы стремимся к созданию новых рабочих мест, особенно в регионах, чтобы бизнес мог влиять на сокращение оттока населения из областей. ЖИА стремится к развитию связей, расширению контактов с предпринимателями и ассоциациями из других стран, где бизнес уже осознал свою ответственность и то, какую важную роль он играет в социально-экономическом развитии страны.



- Недавно было заявлено, что ЖИА совместно с Международной организацией труда намерены реализовать в Кыргызстане пилотный проект по расширению экономических возможностей уязвимых семей. Что за проект и для чего он делается?

- ЖИА и МОТ сотрудничают не первый год. Но проект «Анализ рыночных схем и производственно-сбытовых цепочек хлопка и фасоли с целью предотвращения и искоренения эксплуатации детского труда в КР» отличается от других тем, что в Кыргызстане впервые прилагаются усилия, чтобы оценить тот вклад, который вносят дети в сбор и производство хлопка, фасоли. Надо отметить, что зачастую это семейный бизнес, либо вся семья нанимается на сбор.

Конечная цель проекта проанализировать и понять, что можно сделать для создания таких условий, включая сами семьи, чтобы исключить привлечение детей к наихудшим формам труда.

Естественно, как социально ответственных бизнесменов, нас не могут не беспокоить масштабы использования детского труда в стране, может быть они не столь велики по сравнению с какими-то другими странами, но они немаленькие, и это факт.

Нас беспокоят факты вовлеченности детей в детский труд. Есть несколько причин, из-за которых дети вынуждены работать. В частности, социальные: бедность, отсутствие возможности зарабатывать взрослым, миграция. Не исключены и причины прямой и осознанной эксплуатации детей. Как следствие, дети не посещают школы, не получают базовый уровень знаний и информации, ограничены в развитии навыков и компетенций, которые могли бы открыть доступ к хорошо оплачиваемой работе.

- Почему роль бизнеса важна в вопросе искоренения детского труда и принудительного труда?

- Для страны очень важно выходить на другой уровень развития взаимоотношений как в вопросах трудовых договоренностей между сторонами, так и взаимодействия с внешним миром. Мы считаем, что роль бизнеса в этом вопросе очень важна. В краткосрочной перспективе использование детского труда, может быть, и решает какие-то жизненные вопросы, но в долгосрочной перспективе вредит всей нации. Вопрос принудительного труда - вопрос не только цивилизованных отношений между работником и работодателем, но и между государством и бизнесом, вопрос восприятия и соблюдения правил трудовых отношений, и он тоже напрямую связан с развитием. К примеру, наши бизнесмены планируют экспортировать фасоль в Европу в рамках ВСП +. Но сделать это не так легко, если нет сертификата, подтверждающего соблюдение трудовых стандартов, исключающих использование наихудших форм детского труда и принудительный труд.

Вот эти я и называю цивилизованные, основанные на стандартах, трудовые отношения. Возможно, эти идеальная схема, но именно к этому мы стремимся, этого от нас в частности, ждут партнеры в той, же Европе, и для нас при решении данных вопросов открывается реальный шанс поставлять на европейский рынок нашу экологически чистую продукцию.

- Каким образом ЖИА собирается бороться с такими явлениями, как детский труд и принудительный труд?

- Бизнес-ассоциация JIA является социально ответственной структурой, и, как я говорил выше, для нас очень важно соблюдение стандартов, то есть мы стремимся к созданию не только успешного бизнеса, но и бизнеса, где созданы условия для работников. Не всегда это удается, нужно быть реалистом, но, полагаю, что шаг за шагом мы придем к тому, что поймем, что экономическая выгода не всегда заключается в быстрой прибыли, она, в том числе, находится в плоскости четкой организации труда. В этой связи ЖИА намерена помогать государству в предотвращении использования детского и принудительного труда. Через совместную реализацию проектов, а также вовлечение в проекты по формированию институтов самозанятости в регионах, обучение МСБ, создание условий, в которых и предприниматель, и работник будут соблюдать нормы трудового законодательства, которые в конечном итоге принесут пользу всем. Нам необходимо внедрять институт сертификации, повышать уровень осведомленности населения о бесперспективности использования детского труда в производственной цепочке любого сектора. Это всего лишь несколько примеров, которые можно развивать.

- Многие бизнесмены при найме человека не знают про особенности Трудового законодательства, нужно ли проводить осведомительные лекции?

- Естественно, это очень нужно, потому что является основой деятельности, повторюсь, успешного цивилизованного бизнеса. Но мы живем в тех условиях, в каких живем, но все-таки, незнание законов не освобождает от ответственности. Чем успешнее будет развиться в Кыргызстане бизнес, тем чаще будут возникать вопросы необходимости соблюдения трудового законодательства.

- По вашему мнению, насколько важно то, что предприниматель будет соблюдать нормы трудового законодательства, а сотрудник будет осведомлен о своих правах?

- Однозначно, это важно, ведь при найме на работу, трудовой деятельности, ответственность лежит не только на работодателе. Это дорога с двусторонним движением.

- Вы утверждали, что в долгосрочной перспективе использование детского труда вредит развитию страны, в чем это заключается?

- В долгосрочной перспективе использование детского труда не является экономически выгодным. Детский труд - неквалифицированный и низко производительный. Поэтому, говорить о развитии не представляется возможным. Надо сделать все от государств и бизнеса зависящее, чтобы масштабы детского труда год от года становились все меньше и меньше. Дети должны ходит в школу получать образование, иначе мы придем к огромному разрыву не только в уровне жизни между людьми, но и к серьезному интеллектуальному разрыву, и это может иметь тяжелей социальные последствия для страны.





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