Птицы, погода, поломки. О причинах авиапроисшествий рассказали специалисты

Представитель Транспортной прокуратуры Рустам Кожобеков сегодня на круглом столе рассказал об основных причинах авиапроисшествий.



Представитель Транспортной прокуратуры Рустам Кожобеков сегодня на круглом столе рассказал об основных причинах авиапроисшествий.

По его словам, за год зафиксировано 12 инцидентов. Основные причины — поломки самолетов, выход из строя техники, плохие погодные условия, попадание птиц в двигатель.

«Выяснилось, что в районе аэропорта «Манас» большое скопление птиц. Это связано с несанкционированными мусорными свалками», — сказал Рустам Кожобеков.

Кроме того, он обратил внимание на то, что большинство самолетов используются более 25 лет.

По информации начальника инспекции по безопасности Avia Traffic Company Сталбека Шаршеева, с их самолетами произошло пять инцидентов и два в России, которые случились не по вине авиакомпании.

Исполнительный директор компании «Тез Джет» Ян Екимовский не смог назвать точное количество инцидентов, произошедших с их самолетами. «Может быть, четыре-пять, не больше. По всем случаям проведены расследования. В настоящее время все самолеты исправны», — сказал он.

В авиакомпании «Эйр Манас» не зафиксировано ни одного инцидента в этом году.

К слову отметим, Агентство гражданской авиации усилило контроль за самолетами компании «Тез Джет» из-за частых авиапроисшествий.



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