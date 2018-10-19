Взлеты и посадки. Все аэропорты Кыргызстана считаются опасными

Все взлеты и вылеты из аэропортов Кыргызстана считаются опасными.



Все взлеты и вылеты из аэропортов Кыргызстана считаются опасными. Об этом сегодня на круглом столе сообщила начальник Управления по контролю в сфере транспортной безопасности Госэкотехинспекции Гульзада Ибраимова.

По ее словам, ни один аэропорт Кыргызстана не соответствует нормам Земельного кодекса КР.

«Не соблюдаются санитарные и строительные нормы. Нет полосы отчуждения. Вблизи аэропортов строятся частные и многоэтажные дома, высоковольтные линии», — сказала Гульзада Ибраимова.

Государственная инспекция по экологической и технической безопасности направила заключение в Министерство транспорта и дорог, но работа до сих пор не начата.

«Все взлеты и вылеты считаются опасными», — резюмировала Гульзада Ибраимова.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/99253/

