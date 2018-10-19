Дүйшенбеку Зилалиеву вынесли судебный приговор

Первомайский районный суд Бишкека 18 октября вынес приговор бывшему вице-премьер-министру Дуйшенбеку Зилалиеву.





Первомайский районный суд Бишкека 18 октября вынес приговор бывшему вице-премьер-министру Дуйшенбеку Зилалиеву. Согласно судебному вердикту, он признан виновным и осужден на 3 года лишения свободы условно.

В своём последнем слове Зилалиев сказал, что проверка проводилась на протяжении 6 месяцев и у прокуратуры нет никаких доказательств.

Уголовное дело на бывшего вице-премьер-министра возбуждено по статье "Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве".

Напомним, в день инаугурации президента Сооронбая Жээнбекова распространилась информация о заложенной в центре города бомбе. Позже было установлено, что сообщил о бомбе Дуйшенбек Зилалиев. Однако сам он опроверг это, заявив, что ни о какой бомбе не говорил, просто хотел высказать "комплимент" девушке.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org