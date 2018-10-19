"Цену на картошку сбили посредники". Замминистра дал комментарий по одностороннему запрету на ввоз картофеля Узбекистаном

На данный момент от сельхозпроизводителей не поступало жалоб относительно того, что картофель не пропускают через границу.





На данный момент от сельхозпроизводителей не поступало жалоб относительно того, что картофель не пропускают через границу. Такую информацию порталу SUPER.KG представил заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Жаныбек Керималиев.

Как отметил замминистра, для решения вопроса были проведены переговоры с премьер-министром Узбекистана.

"В прошлом году Узбекистан взял у нас много картофеля. Приблизительно мы отправили до 350 тысяч тонн. Начиная с весны этого года, наш картофель не пропускают в одностороннем порядке. Возможно, они поддерживают собственного производителя, в общем, заявили, что "картофель заражен". Однако наш картофель не заражен.

В рамках недавнего визита в Таджикистан премьер-министр и министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации провели переговоры, в ходе которых премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов сказал, что откроют. На данный момент от сельхозпроизводителей не поступало жалоб относительно того, что картофель не пропускают через границу. Сейчас сельчане продают картофеля по цене 6-8 сомов за килограмм. Цены сбивают посредники. В настоящее время на рынках, в маркетах продают в среднем по 12 сомов", - сказал Керималиев.

Как добавил замминистра, в настоящее время дешевеет и чеснок. "В маркете килограмм чеснока стоит 72 сома, однако сельчане продают его по цене 10-12 сом за кг", - сказал Керималиев.

До этого на парламентском заседании депутат Ирина Карамушкина заявила, что земледельцы не могут сбыть выращенный урожай картофеля, а Узбекистан в одностороннем порядке запретил его ввоз.

Источник: super.kg, gezitter. org