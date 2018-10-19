Момбеков: «На ответственном по «Безопасному городу» человеке висят девять уголовных дел»

Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков потребовал проверить деятельность председателя Государственного комитета по информационным технологиям и связи Бакыта Шаршембиева.
Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков потребовал проверить деятельность председателя Государственного комитета по информационным технологиям и связи Бакыта Шаршембиева. Выступая сегодня на пленарном заседании парламента, он отметил, что ответственный по «Безопасному городу» человек причастен к нескольким уголовным делам:
- Когда премьер-министр предложил руководителя учреждения, я сказал: «Вы назначаете на должность человека, на которого заведено пять уголовных дел.
Назначаете на ответственную должность безответственного человека». Тогда глава правительства сказал: «Нет, это слухи». Сейчас я получил информацию, Бакыт Шаршембиев причастен к девяти уголовным делам. Скоро я проинформирую главу правительства и главу государства о возбужденных уголовных делах.
Кыргызское правительство уже 5-6 лет обещает реализовать проект «Безопасный город», призванный обеспечить безопасность на дорогах и в обществе. 6-7 раз проводился конкурс по отбору инвестора для реализации проекта, но во всех случаях конкурс срывался.
Шаршембиев пока что не ответил на сегодняшние обвинения депутата Момбекова.
Но 22 августа в интервью «Азаттыку» Шаршембиев признавал, что было возбуждено два уголовных дела по проекту перехода на цифровое телевидение. Он тогда говорил: «Возбужденные уголовные дела отношения ко мне не имеют. Я прохожу как свидетель. Напрямую не причастен».
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org
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