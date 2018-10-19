Стоит ли давать звание «Мать-героиня», если кто-то из детей сидит в тюрьме?

Мнения об инициативе депутата разделились

Давать звание «Мать-героиня» нужно всем женщинам, родившим 7 детей, вне зависимости от того, как сложилась их судьба. Таким мнением с Vesti.kg поделилась экс-депутат Жылдызкан Жолдошева.

- Природа возложила на женщин такую непростую обязанность - рожать, - отметила она. - Мы рожаем детей и воспитываем их, но, к сожалению, окружающая среда вносит свои коррективы. Неизвестно, в какую компанию попадет ребенок и как сложится его судьба. Мать не может этим управлять. На это способен лишь бог, если он есть. Но любой родитель хочет, чтобы его ребенок был здоровым и успешным. Однако жизнь есть жизнь. По всякому бывает.

Жылдызкан Айтибаевна добавила, что в Кыргызстане низкая рождаемость и звание «Мать-героиня» является едва ли не единственным стимулом рожать.

- Раньше многодетным семьям давали квартиры и хорошие пособия, - напомнила она. - Сейчас же никакой помощи нет. Правительство нашим матерям ничего не предлагает. Пусть хотя бы медаль получат.

В свою очередь независимый эксперт, профессор Айнура Арзыматова придерживается иной точки зрения.

- Родить детей - мало, надо еще их воспитать и дать образования, - уточнила она в беседе с Vesti.kg. - А как быть в ситуации, если все семь детей из семьи уголовники, которые сидят в тюрьме? Что, такая мать тоже героиня? Есть женщины, которые рожают и бросают своих детей. В чем их героизм? Я считаю, что семь детей в нашей стране не такая уж и редкость, а звание надо давать, когда мать родила и воспитала десять и более человек.

Поясним, депутат Кенжебек Бокоев заявил на пленарном заседании, что необходимо присваивать звание «Мать-героиня» женщинам, родившим 7 детей, даже если кто-то из них оказался в тюрьме.

Отметим, по нынешнему законодательству, орденом «Баатыр эне» награждаются матери — граждане Кыргызской Республики, родившие и достойно воспитавшие семь и более детей, обеспечивающие надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом и нравственном развитии детей.

Source: https://vesti.kg/