В парламенте предложили разрешить кыргызстанцам иметь несколько гражданств

Депутат парламента Акылбек Жапаров предложил ввести в Кыргызстане множественное гражданство, чтобы граждане имели возможность получать гражданства нескольких стран.

Депутат парламента Акылбек Жапаров предложил ввести в Кыргызстане множественное гражданство, чтобы граждане имели возможность получать гражданства нескольких стран.

«Можно иметь гражданство 8-10 стран, но человек не лишается гражданства своей страны. Например, Израиль разрешает это. Его граждане могут получить гражданство любой страны, при этом сохраняя свое», - сказал он.

Законы Кыргызстана позволяют гражданам республики иметь только одно гражданство. При принятии гражданства других стран необходимо отказаться от паспорта КР.