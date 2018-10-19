В парламенте предложили разрешить кыргызстанцам иметь несколько гражданств

Депутат парламента Акылбек Жапаров предложил ввести в Кыргызстане множественное гражданство, чтобы граждане имели возможность получать гражданства нескольких стран.
Депутат парламента Акылбек Жапаров предложил ввести в Кыргызстане множественное гражданство, чтобы граждане имели возможность получать гражданства нескольких стран.
«Можно иметь гражданство 8-10 стран, но человек не лишается гражданства своей страны. Например, Израиль разрешает это. Его граждане могут получить гражданство любой страны, при этом сохраняя свое», - сказал он.
Законы Кыргызстана позволяют гражданам республики иметь только одно гражданство. При принятии гражданства других стран необходимо отказаться от паспорта КР.
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