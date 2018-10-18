Дауталиева: Айтиев должен уйти с должности, не причиняя урона народу

Продолжатся проекты АРИС или остановятся – об этом станет известно после тендера, который пройдет 18 октября. Такое мнение высказала в интервью радио "Марал" правозащитница Анара Дауталиева.





Продолжатся проекты АРИС или остановятся – об этом станет известно после тендера, который пройдет 18 октября. Такое мнение высказала в интервью радио "Марал" правозащитница Анара Дауталиева.

По ее словам, сейчас по коррупционной схеме проводят 94 млн долларов. Завтра, 18 октября, состоится тендер по проекту стоимостью 717 тысяч долларов.

"Средства Всемирного банка не на нашем счёте. Если указанный банк откажется от финансирования, то автоматически прекратит финансирование и Исламский банк развития. Многие люди из-за директора АРИС не смогут пить чистую воду. Поэтому Айтиев должен уйти с должности, не причиняя урона народу", - говорит Дауталиева.

По мнению правозащитницы, ситуацию в АРИС может исправить только приход руководившей в прошлом данным агентства Эльмиры Ибраимовой. В противном случае из-за одного человека может остановиться проект по обеспечению чистой водой.

"Я к проекту не имею никакого отношения. Я просто слежу за деятельностью АРИС. Я не реализую проекты, но есть мой вклад в обеспечение населения чистой водой. Если мои слова относительно Айтиева окажутся неправдой, то я готова попросить у него прощения. Однако я говорю исключительно на основании фактов", - сказала правозащитница.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org