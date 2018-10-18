В Нарыне вручены свидетельства о рождении и суйунчу пул на двух новорожденных памирских кыргызов

Как отметила нардеп в своей речи, депутаты V созыва Жогорку Кенеша поддержали инициативу об оказании гуманитарной помощи памирским кыргызам и приняли соответствующее решение.





Председатель парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению, депутат Гулкан Молдобекова сегодня, 17 октября, в рамках рабочей поездки в Нарынскую область, встретилась с этническими кыргызами, переселившихся с Памира Исламской Республики Афганистан, выслушав их вопросы и проблемы.

Как отметила нардеп в своей речи, депутаты V созыва Жогорку Кенеша поддержали инициативу об оказании гуманитарной помощи памирским кыргызам и приняли соответствующее решение. В настоящее время правительственная экспедиция доставляет на Памир очередную гумпомощь. Кроме того, памирским кыргызам от имени Жогорку Кенеша вручено 50 тонн угля, оказана поддержка продовольствием, одеждой.

Как сообщил полпред правительства в Нарынской области, губернатор Аманбай Кайыпов, дети памирских кыргызов младше 18-летнего возраста учатся в школе, а старше 18-летнего возраста – в лицее. Как известно, дети памирских кыргызов не имеют образования, поэтому в большинстве привлекаются к животноводству, осваивают источник заработка.

Дети прибывших в Нарын памирских кыргызов учатся в городских школах №9, 10 и лицее-интернете им. Асанова. Они проживают в условиях с современной техникой, заявила заместитель полпреда правительства в Нарынской области Жаркын Ибраева. Ежемесячно на питание каждой семье предусмотренная 6700 сомов. Также идут своевременные расчеты по оплате жилья. Всего в Нарынской области проживает 36 памирчан. Как подтвердили местные соцработники, на каждого из 11 детей памирских кыргызов выплачивается пособие в размере 1215 сомов.

Директор Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния при ГРС Мухабат Пратова представила информацию по двойному гражданству. По словам специалиста, кыргызы не могут получить двойное гражданство только в таких странах, как Казахстан, Китай, Таджикистан, Узбекистан. С остальными государственный сохраняется соглашение по двойному гражданству. Не понимая этого, наши соотечественники в Афганистане испытывают тревогу, что могут лишиться своего имущества, скота на Памире и что могут прерваться связи с тамошними родичами. Оснований для таких беспокойств нет, пояснила специалист, которая ответила на дополнительные вопросы.

Двум новорожденным, которые появились в семье памирских кыргызов, выписаны свидетельства о рождении. Председатель профильного комитета парламента Гулкан Молдобекова вручила свидетельство о рождении Памири Фазул Хан уулу Нарынбека.

"Жизнь на Памире тяжелая, болеет скот, малотравие, трудности с продовольствием. Кроме Кыргызстана, из других государств гумпомощь не доставлялась. Выражаем признательность нашим соотечественникам, которые протягивают в такой ситуации руку помощи", - сказали памирские кыргызы.

"В случае получения кыргызского гражданства, памирские кыргызы, которые не могут пересечь таджикистанскую границу, смогли бы беспрепятственно пройти границу с Таджикистаном в течение 60 дней. Встречаются случаи, когда таджикистанская сторона требует за визу 90 долларов. Чтобы выйти из такой ситуации, необходимо решить вопрос двойного гражданства. Для этого должен выйти указ президента, на это потребуется минимум 3 месяца", - сказала М. Пратова.

Как отметила эксперт аппарата ЖК Салтанат Бараканова, нельзя односторонне рассматривать, что памирские кыргызы прибыли только для получения образования, необходимо оказывать им всестороннюю поддержку и создавать необходимые условия.

В конце встречи было сообщено о решении поручить соответствующим министерствам решить визовый вопрос.

Источник: sayasat.kg, gezitter. org