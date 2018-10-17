Депутат ЖК предлагает упростить оформление документов на ввоз гумпомощи при ЧС

На общественное обсуждение с 17 октября 2018 года выносится законопроект о внесении изменений в законы КР «Об обращении лекарственных средств», «Об обращении медицинских изделий».

На общественное обсуждение с 17 октября 2018 года выносится законопроект о внесении изменений в законы КР «Об обращении лекарственных средств», «Об обращении медицинских изделий».

Инициатор депутат Жогорку Кенеша Альфия Самигуллина.

Как сообщается в справке обоснования, законопроект разработан в целях устранения противоречий в законах КР «О международной чрезвычайной помощи» и «Об обращении лекарственных средств», «Об обращении медицинских изделий» в вопросах оказания гуманитарной помощи в чрезвычайных ситуациях.

Данный проект закона предусматривает, что в условиях чрезвычайной ситуации гуманитарная помощь может быть оказана с обязательным указанием наименований необходимых лекарственных средств и медицинских изделий, в зависимости от вида чрезвычайной ситуации.

Для получения своевременной и качественной гуманитарной помощи, Кыргызстану необходимо гармонизировать национальное законодательство с международным гуманитарным правом. Порядок оказания международной гуманитарной помощи должен быть ориентирован на упрощенность оформления документов, позволяющих сократить время поставок. Только при наличии «удобных» условий ввоза-вывоза гуманитарной помощи нуждающаяся сторона становится привлекательной для иностранных государств-доноров.

Законом КР «О международной чрезвычайной помощи» внесены изменения в части оказания международной чрезвычайной помощи в отношении поставки лекарственных средств и медицинских изделий.

В части 2 статьи 37 закона КР «Об обращении лекарственных средств» указано, что «в чрезвычайных ситуациях гуманитарная помощь может быть оказана без запроса при условии, что пожертвования входят в состав наборов чрезвычайной помощи, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения, либо в национальные списки для использования в чрезвычайных ситуациях, утвержденные правительством КР», а в части 2 статьи 24 закона КР «Об обращении медицинских изделий» - «в чрезвычайных ситуациях гуманитарная помощь может быть оказана без запроса при условии, что пожертвования входят в списки предметов чрезвычайной помощи, рекомендованные ООН, либо в национальные списки предметов для использования в чрезвычайных ситуациях, утвержденные правительством КР».

Реальная практика показала, что лекарственные средства и медицинские изделия в условиях чрезвычайной ситуации должны поступать в страну строго по списку Перечня жизненно важных лекарственных средств и медицинских изделий, а также по списку рекомендованному ВОЗ, ООН, для того, чтобы адвокатировать действительно необходимые препараты и медицинские изделия в конкретной чрезвычайной ситуации.

На основании вышеизложенного рекомендуется из указанных частей исключить слова «без запроса» для обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарных организаций к пострадавшему населению в соответствии с нормами международного гуманитарного права.