Турдубекова: "К ответственности надо привлекать и родителей школьных рэкетиров"

12 октября в бишкекской школе № 47 два девятиклассника избили учащегося 8-го класса. Они вымогали у него деньги. У избитого школьника сотрясение мозга, сломанные зубы и разбитая губа.



12 октября в бишкекской школе № 47 два девятиклассника избили учащегося 8-го класса. Они вымогали у него деньги. У избитого школьника сотрясение мозга, сломанные зубы и разбитая губа. Этот вопрос не оставили без внимания мэр Азиз Суракматов и вице-мэр Асель Куламбаева, встретившись с родственниками госпитализированного школьника и осведомившись о его состоянии. Градоначальник предупредил, что за порядком в школах должны наблюдать и инспекторы по работе с несовершеннолетними, в случае игнорирования своих функций они будут привлекаться к ответу. Мы побеседовали с руководителем "Лиги защиты прав ребенка", правозащитницей Назгуль Турдубековой, обратившись к ней с вопросом "Почему не прекращается школьный рэкет?"

- Что служит причиной не прекращения школьного рэкета?

- Школьный рэкет мы рассматривали как большую проблему, искали ответ на вопрос, как прекратить его, разработали специальную программу. Об этой проблеме все знают и все признают его наличие. Поэтому в прошлом году мы предложили 10-летнюю программу защиты детей от насилия. Ввели ее в 38 пилотных школ. В рамках программы директора школ, участковые инспектора, стоящие выше надзорные органы исследуют ситуацию в школе, дают рекомендации по устранению недостатков. В таких школах рэкет снизился на 50%, программа показала хороший результат. Надо задействовать более активно эту программу.

- Должна быть рассмотрена ответственность инспекторов по работе с несовершеннолетними, помимо ответственности школьного руководства?

- Первоначально нужно провести оценку, расследование. Возможно, там хорошо налажена учебно-воспитательная работа, деятельность инспектора по работе с несовершеннолетними. Если действительно работа не соответствует требованиям, тогда необходимо рассмотреть их ответственность. Орган, который проводит расследование, наверняка придет к одному решению.

- Выявляется один случай, остальные остаются в тени. Может, необходимо ужесточить наказание?

- Проблему не решить осуждением и привлечением к строгому наказанию ребёнка. Это приводит к разрушению его жизни и судьбы. Лучше всего наладить профилактическую работу. Также не должны оставаться в стороне родители, воспитывающие своих детей. Они тоже должны привлекаться к ответу за своих детей.

- Спасибо за интервью.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org