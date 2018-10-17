Махабат Мавлянова, депутат Жогорку Кенеша: «Организовали кампанию по очернению, чтобы подорвать мой авторитет»

"А противники – в основном неизвестные люди. В социальных сетях при помощи фейк аккаунтов они распространяют провокационную информацию, попытались исказить мое мнение".



- Махабат Эргешовна, среди общественности бурно обсуждалось ваше предложение о введение безвизового режима для китайских туристов, прозвучала острая критика в ваш адрес. Это так необходимо?

- Вы правы, поднятая мной инициатива вызвала споры. Образованные личности, эксперты поддержали мое предложение. А противники – в основном неизвестные люди. В социальных сетях при помощи фейк аккаунтов они распространяют провокационную информацию, попытались исказить мое мнение.

Если перейти к сути, то введение безвизового режима для китайских туристов – это способ их привлечения. Многие страны мира вводят различные облегченные условия для привлечения этих туристов. Если мы будем развивать туристическую отрасль, то это внесет большой вклад в экономику.

Но народ обеспокоен вопросами безопасности. Говорят: «Государственные органы погрязли в коррупции, въехавшие в Кыргызстан китайцы останутся здесь, для них не будет проблемой сделать себе паспорта». Такие разговоры можно правильно понять. Но разрабатываются механизмы введения безвизового режима для группового туризма. Не каждый человек способен открыть туристическую компанию. Разрешение дается только авторитетной, лицензированной компании. Между двумя странами заключается специальное соглашение. Туристическая компания с китайской стороны сопровождает туристов до границы, передает список туристов. Их принимает туристическая компания с кыргызской стороны. По этому же списку люди потом покинут границу. Контроль будет серьезным.

- Про вас говорят, что вы тесно сотрудничаете с китайцами, держите для них развлекательные и игорные заведения…

- Это наглое вранье. Организовали кампанию по очернению, чтобы подорвать мой авторитет.

- После критики в ваш адрес вы отметили, что социальные сети следует взять под контроль…

- В нынешних условиях усиления экстремизма и терроризма усилилась угроза безопасности страны. Народ понял, что при помощи аккаунтов с чужими именами можно заниматься дурными делами в социальных сетях. Чтобы пресечь такие вещи, надо разработать механизмы принятия мер на международном уровне. Для этого нужно усилить ответственность международных компания («Фейсбук», «Твиттер» и т.д.).

Источник: газета «Фабула пресс» №67 от 16.10.2018 / стр. 4, gezitter. org