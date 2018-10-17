За ночь в пожарах погибли двое — нарушения при эксплуатации электроприборов

В Кыргызстане в пожарах погибли двое мужчин. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.



В Кыргызстане в пожарах погибли двое мужчин. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, в Бишкеке сгорела сторожка, принадлежащая ОсОО «АБК-Берекет». К.Р., 1963 года рождения, погиб от отравления угарным газом.

По информации ведомства, причиной возгорания стала неправильная эксплуатация электроприборов.

В Сулюкте в пожаре погиб Б.Н., 1962 года рождения. Огнем уничтожено 20 квадратных метров. Причина пожара выясняется.

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