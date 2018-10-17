Ошибки в учебниках для школьников. Депутаты берут ситуацию на контроль

Она отметила, что к ней поступают обращения от учителей, директоров школ по поводу ошибок в новых учебниках и нехватки пособий по многим предметам.



В Жогорку Кенеше изучат ситуацию с новыми учебниками. Об этом 24.kg сообщила депутат Евгения Строкова.

Она отметила, что к ней поступают обращения от учителей, директоров школ по поводу ошибок в новых учебниках и нехватки пособий по многим предметам.



«Много говорилось, что не будет проблем с учебниками, но мне кажется, что ситуация еще больше усугубилась. Постоянно идут разговоры о реформе системы образования, что в ней что-то меняется, что мы идем каким-то новым путем, но пока в школах этого не замечаем. Когда увеличивают или уменьшают часы, это не реформа. Когда нагружают учителей часами, это тоже не реформа. А системных изменений в области образования не вижу. Пыль в глаза бросают. Можно проводить грандиозные мероприятия, но от этого сама система и качество образования не изменятся. И когда министр образования рассказывает президенту о качестве образования, я не пойму, о чем она говорит. Что повлияло на качество? Что математиков загрузили физикой? Конечно, утрирую. Я думаю, это в ущерб качеству, а не на пользу», — отметила Евгения Строкова.

По мнению парламентария, вопрос выпуска учебников с ошибками должен изучить не только профильный комитет, но и фискальный и другие.

«Здесь не только халатность. Потому что нельзя быть настолько халатным, чтобы допустить такую проблему с учебниками. Это показатель всей системы, как нарыв, который вот-вот прорвет. У нас чаще задумываются о количестве учебников, а не их содержании. А ведь это накладывает отпечаток и на работу учителя, и на подготовку ребенка. А если такие безграмотные книги, о чем можно говорить?» — отметила она.

По мнению Евгении Строковой, в сложившейся ситуации каждое звено должно понести ответственность: и министерство, и издания, и типографии.

Хотелось бы задать вопрос министру: считает ли она, что должна понести ответственность, или, как всегда, виноват кто-то другой? - Евгения Строкова



«Но, с другой стороны, когда типография, издательство издают первый учебник, Министерство образования должно с ним ознакомиться. Кроме того, издательство же не само решает, каким будет содержание, это не художественное произведение. И когда в учебниках содержатся методические ошибки, необдуманный подбор упражнений, это уже вопрос не к типографии или издательству. Почему Минобразования не проверило сигнальные экземпляры? Возможно, в ведомстве считают, что есть более важные дела», — отметила она.



Напомним, журналисты проанализировали учебники «Естествознание» и «География» для 5-6-х классов, в которых обнаружили сотни ошибок. В Минобразования сразу же заявили, что подадут в суд на издательство за неисполнение договорных обязательств и будут требовать возмещения материального ущерба. Позднее отметили, что издательство переиздаст их после корректировки за свой счет.



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