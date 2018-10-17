Когда сократим число заместителей?

У нас неоднократно говорят о том, что в нашей маленькой стране многовато чиновников, которые носят папки, что путем реформ нужно сократить их.
У нас неоднократно говорят о том, что в нашей маленькой стране многовато чиновников, которые носят папки, что путем реформ нужно сократить их. На практике мы это увидели в Министерстве труда и социального развития. Сначала из-за скандала вокруг «карвалола» ушла замминистра З. Каденова, а потом из-за денег в США ушла вторая заместительница министра Л. Мамытова. Через день из-за заграничных поездок и поднявшейся шумихи ушла с поста министр Т. Исакунова и ее заместительница Ж. Полотова. Выясняется, что остался еще один заместитель министра. Из-за такой системы мы и не развиваемся. Мы увидели, как деньги уходят на заграничные поездки, на учебу уходит полмиллиона сомов. Когда одумаемся?
Источник: газета «Мантыш» №50 от 16.10.2018 / стр. 3, gezitter. org
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