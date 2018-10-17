Как оказалось, есть «причина», по которой его назвали «Эдичкой»…

Эдиль Байсалов при кровавом режиме Курманбека Бакиева сбежал в Америку, спасая свою голову, а после революции появился, как «Луна, выглянувшая из-за облаков», залез под теплую подмышку власти.
Эдиль Байсалов при кровавом режиме Курманбека Бакиева сбежал в Америку, спасая свою голову, а после революции появился, как «Луна, выглянувшая из-за облаков», залез под теплую подмышку власти. Считает себя чрезмерно умным. К сожалению, каждый получает, что заслуживает, он ушел с должности, будучи обвиненным в выдаче диппаспорта Кадыржану Батырову. После этого превратился в противника власти. Как оказалось, есть причина, по которой экс-президент Алмазбек Атамбаев назвал его «Эдичкой». Это мы к тому, что недавно бывший посол Кылычбек Султан озвучил интересную мысль. Вот что он сказал об Эдиле Байсалове: «Ты два года назад пригласил меня в кафе, предложил мне «встречаться», сообщив, что развелся с женой и сейчас свободен. Я встал и ушел». Многие не смогли опомниться, волосы встали дыбом.
Источник: газета «Фабула пресс» №67 от 16.10.2018 / стр. 3, gezitter. org
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