Горсуд оставил в силе решение райсуда по проверке имущества близких Сапара Исакова

Бишкекский городской суд оставил в силе решение Первомайского районного суда, дающего разрешение на проверку имущества близких Сапара Исакова.



Бишкекский городской суд оставил в силе решение Первомайского районного суда, дающего разрешение на проверку имущества близких Сапара Исакова. Об этом сегодня, 16 октября, сообщил SUPER.KG адвокат бывшего главы правительства Замир Жоошев.

По его словам, суд оставил в силе вынесенное ранее решение, не ознакомившись с доказательными материалами относительно имущества и доходов близких Исакова.

"До этого, 25 сентября, Первомайский районный суд выдал разрешение следователям ГКНБ на проверку имущества близких родственников Сапара Исакова.

Основанием для этого стало обращение следователей в суд с аргументом о несоответствии имущества близких Сапара Исакова их доходам, для чего требуется оценка имущества. Однако суд перед дачей разрешения на проверку чьего-то имущества должен ознакомиться с доказательными материалами по недвижимости и доходам. К сожалению, районный суд не ознакомился с такими материалами и выдал разрешение.

Мы обратились в городской суд, сегодня состоялось заседание. Мы представили в суд данные, чем занимался раньше тесть Исакова, каким образом приобрел недвижимость. Судья ознакомился с материалами, тем не менее, удалившись в совещательную комнату, вышел оттуда с прежним решением. Теперь мы обратимся в Верховный суд", - сказал защитник.

Адвокат Нурбек Токтакунов 4 октября заявил, что суд разрешил ГКНБ проверить имущество близких Сапара Исакова.

5 октября ГКНБ заявил о недостоверности информации относительно проверки имущества близких Сапара Исакова.

История вопроса:

29 мая Сапару Исакову было предъявлено обвинение по статье "коррупция" в связи с ТЭЦ Бишкека. 5 июня он был арестован сроком на 2 месяца. 31 июля срок пребывания Исакова под стражей был продлён до 5 октября. 1 октября срок ареста был продлен еще на 2 месяца, до 5 декабря.

Во время прихода на допросы Исаков заявлял журналистам, что в отношении него идёт политическое преследование.

Источник: super.kg, gezitter. org