Зарплата "обманутым" в Турции будет выплачена в течение недели

Кыргызстанцам, заявившим до этого, что они "работали в турецкой Антальи и были обмануты", зарплата вместе с авиабилетом будет выдана на руки на этой неделе.





Кыргызстанцам, заявившим до этого, что они "работали в турецкой Антальи и были обмануты", зарплата вместе с авиабилетом будет выдана на руки на этой неделе. Об этом радио "Азаттык" сообщили 16 октября из администрации отеля "Авангард".

"Мы не выгоняли этих работников на улицу. У них есть проживание, питание. На этой неделе выдадим билеты и зарплату. Мы только сейчас узнали, что прежде выданные билеты оказались непригодными, оказывается, ошибка допущена в фирме "Пегасус", - заявило руководство отеля.

Частное агентство трудоустройства "Фиеста" заявило, что в соответствии с условиями контракта, отправленные кыргызстанцы должны работать до завершения сезона.

Генконсульство Кыргызстана в Стамбуле проводит проверку произошедшего.

По официальной статистике, в Турции работает свыше 20 тысяч кыргызстанцев, в большинстве случаев в таких крупных городах, как Стамбул, Анкара и Анталья. По неофициальной информации, в туристический сезон в Антальи работает свыше 10 тысяч граждан Кыргызстана.

Источник: "Азаттык", gezitter. org