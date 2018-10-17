Депутат Жээнчороев: "ГКНБ вмешивается в реализацию проекта "Безопасный город"

ГКНБ имеет отношение к тому, что проект "Безопасный город" не реализуется. Об этом заявил депутат Мирлан Жээнчороев сегодня, 16 октября, на заседании комитета.





ГКНБ имеет отношение к тому, что проект "Безопасный город" не реализуется. Об этом заявил депутат Мирлан Жээнчороев сегодня, 16 октября, на заседании комитета.

"На конкурсе по "Безопасному городу" участвовали компании, подчиняющиеся правительству, и одна зарубежная компания. Есть у нас исполнительская дисциплина? Сами себе создаем проблемы. Кто задействовал участие наших 2-х государственных компания? Уточните, кто за этим стоит, кто стоит за саботажем. Мы знаем, что вмешивается ГКНБ, направляя в компании письма. Кто, какой чиновник имеет отношение? Причиной срыва этого проекта на протяжении 6 лет является алчность наших отдельных чиновников", - сказал Жээнчороев.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов опроверг критику депутата и заявил, что за государственными компаниями не стоит никаких чиновников.

Источник: super.kg, gezitter. org