В Кыргызстане предлагают запретить курение в местах скопления людей

Депутат парламента Айнуру Алтыбаева разработала законопроект, который вводит полный запрет на курение в местах скопления людей – детских площадках, общественном транспорте, местах отдыха, на пляже и на массовых мероприятиях.

Депутат парламента Айнуру Алтыбаева разработала законопроект, который вводит полный запрет на курение в местах скопления людей – детских площадках, общественном транспорте, местах отдыха, на пляже и на массовых мероприятиях.

О своем предложении парламентарий рассказала на круглом столе в Бишкеке о вреде курения для здоровья. Согласно законопроекту, владельцы кафе-баров не могут создавать отдельные залы для курящих и некурящих.

С 1 января 2018 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс - повышен акциз на табачные изделия. Теперь каждый год до 2020-го сигареты будут дорожать на 10 сомов. В Кыргызстане в последние годы сократилось число курильщиков-мужчин в возрасте от 25 до 50 лет, при этом выросло число курильщиц.

Один из инициаторов законопроекта Дастан Бекешев ранее предлагал принять закон о запрете курения в общественных местах. Депутат отмечал, что новые поправки в закон позволят пополнить бюджет и защитить подростков от вредного воздействия табака.

«Девушки тоже стали много курить. Сигареты у нас дешевые. Несмотря на то, что мы члены ЕАЭС, в Кыргызстане по сравнению с Россией и Казахстаном акцизный налог в два раза меньше. В течение предстоящих пяти лет мы должны уравнять цены», - говорил он.