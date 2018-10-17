В Кыргызстане предлагают запретить курение в местах скопления людей

Депутат парламента Айнуру Алтыбаева разработала законопроект, который вводит полный запрет на курение в местах скопления людей – детских площадках, общественном транспорте, местах отдыха, на пляже и на массовых мероприятиях.
Депутат парламента Айнуру Алтыбаева разработала законопроект, который вводит полный запрет на курение в местах скопления людей – детских площадках, общественном транспорте, местах отдыха, на пляже и на массовых мероприятиях.
О своем предложении парламентарий рассказала на круглом столе в Бишкеке о вреде курения для здоровья. Согласно законопроекту, владельцы кафе-баров не могут создавать отдельные залы для курящих и некурящих.
С 1 января 2018 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс - повышен акциз на табачные изделия. Теперь каждый год до 2020-го сигареты будут дорожать на 10 сомов. В Кыргызстане в последние годы сократилось число курильщиков-мужчин в возрасте от 25 до 50 лет, при этом выросло число курильщиц.
Один из инициаторов законопроекта Дастан Бекешев ранее предлагал принять закон о запрете курения в общественных местах. Депутат отмечал, что новые поправки в закон позволят пополнить бюджет и защитить подростков от вредного воздействия табака.
«Девушки тоже стали много курить. Сигареты у нас дешевые. Несмотря на то, что мы члены ЕАЭС, в Кыргызстане по сравнению с Россией и Казахстаном акцизный налог в два раза меньше. В течение предстоящих пяти лет мы должны уравнять цены», - говорил он.
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