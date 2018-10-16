Тянули 5 лет. В Жогорку Кенеш поступил документ, подписанный еще в 2013 году

Депутат требует от правительства наказать ответственных сотрудников, виновных в задержке соглашения
Сегодня Комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша рассмотрел проект Закона «О ратификации Соглашения о порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с гражданами одного государства-члена Евразийского экономического сообщества при осуществлении трудовой деятельности на территории другого государства-члена Евразийского экономического сообщества, подписанного 31 мая 2013 года в городе Минск».
Статс-секретарь Министерства социального развития Каныбек Адиев сообщил, что ратификация указанного Соглашения укрепит сотрудничество между государствами-членами Евразийского экономического сообщества в области охраны труда и позволит более эффективно проводить работу по защите прав и интересов граждан Кыргызской Республики на основании нормативной базы государства трудоустройства. Его ратификация не повлечет финансовых затрат из республиканского бюджета, а также негативных финансово-экономических и иных последствий.
Депутат Максат Сабиров спросил, почему Соглашение представляется в Жогорку Кенеш на ратификацию через 5 лет после его подписания. Он предложил обратиться в правительство с требованием определить ответственных сотрудников, виновных в задержке данного Соглашения, и до рассмотрения законопроекта во втором чтении получить информацию о том, какое они получили наказание.
Депутаты одобрили законопроект в первом чтении.
Пресс-служба ЖК КР
Source: https://vesti.kg
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