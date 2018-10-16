           
Подробности
Общество
Просмотров: 5

В московском «Макдональдсе» кыргыз зарезал соотечественника

Посольство КР в РФ оформило документы для отправки тела парня на родину

 

В Москве 13 октября произошла драка между кыргызами, которые находились в заведении быстрого питания «Макдональдс» в районе станции метро Кузьминки. 
В результате потасовки гражданин КР А.Ж., 1999 года рождения получил ножевое ранение и был доставлен в больницу, где 14 октября скончался.

 

Посольство оформило все разрешительные документы для отправки тела на родину. 

 

Парня, нанесшего ножевое ранение, полиция задержала. Кузьминской межрайонной прокуратурой Москвы возбуждено уголовное дело. 

 

 

 

Посольство КР в РФ
 
Source: https://vesti.kg

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить