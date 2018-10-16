В московском «Макдональдсе» кыргыз зарезал соотечественника

Посольство КР в РФ оформило документы для отправки тела парня на родину
В Москве 13 октября произошла драка между кыргызами, которые находились в заведении быстрого питания «Макдональдс» в районе станции метро Кузьминки.
В результате потасовки гражданин КР А.Ж., 1999 года рождения получил ножевое ранение и был доставлен в больницу, где 14 октября скончался.
Посольство оформило все разрешительные документы для отправки тела на родину.
Парня, нанесшего ножевое ранение, полиция задержала. Кузьминской межрайонной прокуратурой Москвы возбуждено уголовное дело.
Посольство КР в РФ
Source: https://vesti.kg
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