Суд рассмотрит жалобу родственников Исакова на осмотр квартиры

В Бишкекском городском суде 16 октября пройдет заседание по жалобе родителей супруги бывшего премьер-министра Сапара Исакова по осмотру их квартиры.

В Бишкекском городском суде 16 октября пройдет заседание по жалобе родителей супруги бывшего премьер-министра Сапара Исакова по осмотру их квартиры. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Исакова Нурбек Токтакунов.

«Ранее мы сообщали о том, что ГКНБ собирается конфисковать квартиру родителей супруги Сапара Исакова, в которой она проживает с четырьмя малолетними детьми. ГКНБ тогда заявил, что конфисковывать они ничего не собираются. Но зачем тогда суд дает санкцию на осмотр квартиры с целью её оценки? Эти вопросы мы постараемся выяснить в Бишкекском городском суде, где начнется судебное заседание по кассационной жалобе хозяев квартиры на судебное решение Первомайского суда, санкционировавшего вторжение в квартиру», - написал он.

Азаттык

