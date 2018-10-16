Суд рассмотрит жалобу родственников Исакова на осмотр квартиры

В Бишкекском городском суде 16 октября пройдет заседание по жалобе родителей супруги бывшего премьер-министра Сапара Исакова по осмотру их квартиры.
В Бишкекском городском суде 16 октября пройдет заседание по жалобе родителей супруги бывшего премьер-министра Сапара Исакова по осмотру их квартиры. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Исакова Нурбек Токтакунов.
«Ранее мы сообщали о том, что ГКНБ собирается конфисковать квартиру родителей супруги Сапара Исакова, в которой она проживает с четырьмя малолетними детьми. ГКНБ тогда заявил, что конфисковывать они ничего не собираются. Но зачем тогда суд дает санкцию на осмотр квартиры с целью её оценки? Эти вопросы мы постараемся выяснить в Бишкекском городском суде, где начнется судебное заседание по кассационной жалобе хозяев квартиры на судебное решение Первомайского суда, санкционировавшего вторжение в квартиру», - написал он.
Азаттык
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