Ахматбек Келдибеков выиграл суд против газеты на 2 млн сомов

Октябрьский районный суд Бишкек обязал главного редактора газеты «Азия Ньюс» Асланбека Сартбаева выплатить экс-спикеру парламента Ахматбеку Келдибекову 2 млн сомов.

Октябрьский районный суд Бишкек обязал главного редактора газеты «Азия Ньюс» Асланбека Сартбаева выплатить экс-спикеру парламента Ахматбеку Келдибекову 2 млн сомов. Об этом «Азаттыку» сообщил сам Сартбаев.

По его словам, Келдибеков подавал в суд два иска против газеты о защите чести и достоинства. Суд удовлетворил их и постановил выплатить по каждому иску по 1 млн сомов.

Подтвердить информацию у Ахматбека Келдибекова на момент публикации заметки не представилось возможным.

Азаттык