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Ахматбек Келдибеков выиграл суд против газеты на 2 млн сомов

Октябрьский районный суд Бишкек обязал главного редактора газеты «Азия Ньюс» Асланбека Сартбаева выплатить экс-спикеру парламента Ахматбеку Келдибекову 2 млн сомов.

 

Октябрьский районный суд Бишкек обязал главного редактора газеты «Азия Ньюс» Асланбека Сартбаева выплатить экс-спикеру парламента Ахматбеку Келдибекову 2 млн сомов. Об этом «Азаттыку» сообщил сам Сартбаев.

 

По его словам, Келдибеков подавал в суд два иска против газеты о защите чести и достоинства. Суд удовлетворил их и постановил выплатить по каждому иску по 1 млн сомов.

 

Подтвердить информацию у Ахматбека Келдибекова на момент публикации заметки не представилось возможным.

 

 

 

Азаттык  

           

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