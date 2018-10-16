В парламенте заслушают информацию ГКНБ о незаконной прослушке

Комитет парламента по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции заслушает информацию ГКНБ о незаконной прослушке граждан. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

Комитет парламента по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции заслушает информацию ГКНБ о незаконной прослушке граждан. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

На заседание приглашен глава ГКНБ Идрис Кадыркулов. Вопрос о незаконной прослушке был рассмотрен в комитете также в сентябре. Тогда зампредседателя ГКНБ Талант Кожонов признал наличие подобных фактов и сообщил о проводимых проверках.

Кожонов отметил, что в последние годы были зарегистрированы случаи незаконного прослушивания. По его словам, был задержан гражданин, продававший в Интернете прослушивающие устройства, у него обнаружено 26 единиц технических средств.

Кроме того было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения звукозаписывающей и скрытой видеокамеры в кабинетах глав таможен Оша и Баткена, но дело было приостановлено в связи с невозможностью установить виновных лиц.

Представитель ГКНБ добавил, что была проведена экспертиза диктофона, обнаруженного в кафе под столом, где сидели Исаев и Иманалиев. Звук не записывался, уголовное дело не возбуждено. Также было отказано в возбуждении уголовного дела по факту обнаружения диктофона в кафе, где сидели правозащитники.

Азаттык

