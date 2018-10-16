Начался судебный процесс по пожару на рынке «Берекет» в Бишкеке

В Ленинском районном суде Бишкека начался процесс по делу о пожаре на рынке «Берекет».
В Ленинском районном суде Бишкека начался процесс по делу о пожаре на рынке «Берекет». Первое заседание прошло 15 октября, сообщила «Азаттыку» одна из пострадавших торговцев Калипа Искендерова.
Пострадавшие на процессе заявляют о несоблюдении правил безопасности при работе с электричеством. По словам Искендеровой, пожар нанес ущерб каждому из 360 пострадавших торговцев на сумму от 15 тысяч до 130 тысяч долларов.
В рамках уголовного дела, возбужденного в связи с пожаром, в СИЗО были заключены директор рынка «Берекет» Рафкат Момункулов и специалист по технической безопасности Рашит Сапаев. Спустя некоторое время они были выпущены под домашний арест.
С начала 2018 года только на одном Ошском рынке произошло три крупных пожара. 30 января и 5 марта горел минирынок «Сейтек», 13 апреля пострадал «Берекет». Также произошли возгорания на центральном рынке Джалал-Абада и на рынке «Мадина» в Бишкеке.
После ЧП Госфиннадзор предложил обязать владельцев рынков страховать объекты от пожаров.
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