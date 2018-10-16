Автохам на «Мицубиси» исчез. Сотрудники ГУОБДД не могут его найти

Инспекторы ГУОБДД разыскивают водителя, который грубо нарушил Правила дорожного движения в Бишкеке на перекрестке улиц Токтогула и Шопокова.



Инспекторы ГУОБДД разыскивают водителя, который грубо нарушил Правила дорожного движения в Бишкеке на перекрестке улиц Токтогула и Шопокова. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел две недели назад. О нем сотрудники управления узнали из СМИ. «Ориентировка была разослана сразу же. Но водитель не задержан до сих пор. Его машину мы тоже не можем найти», — подчеркнули в ГУОБДД, добавив, что поиски продолжаются.

«Мицубиси» с номерным знаком 01 KG 600 АС принадлежит ОсОО GEO-TAL. Руководит ОсОО Юруслан Камилов. По некоторым данным, именно он и был за рулем.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/98813/

