Более 1 миллиарда сомов задолжали мэрии арендаторы муниципальных земель

Арендаторы муниципальных земель задолжали столичному муниципалитету более 1 миллиарда сомов.



Арендаторы муниципальных земель задолжали столичному муниципалитету более 1 миллиарда сомов. Об этом на рабочем совещании в мэрии сообщил исполняющий обязанности начальника Управления земельными ресурсами Бакыт Анарбеков.

По его данным, в городе 1 тысяча 870 арендаторов-задолжников.

«Управление принимает комплексные меры по взысканию задолженностей, однако большая часть из них — безнадежная. Из 1 миллиарда злостные неплательщики должны 385 миллионов сомов. Они с нами судятся, придумывают причины для затягивания процессов, оспаривают наши расчеты, ставки», — отметил он.

На 73 участка получены госакты в 2005-2013 годы. «Тогда была практика, когда на основании закона о введении в действие Земельного кодекса муниципальные участки, переданные в аренду, судебными решениями выводились в частную собственность. Мы запросили информацию в Госрегистре по всем участкам», — отметил Бакыт Анарбеков.

Он добавил, что много задолжников среди строительных компаний.

«Арендаторы получали земельные участки без техусловий, на сегодня они не могут получить разрешение на строительство. Например, один предприниматель должен 415 миллионов сомов. Четыре года назад с аукциона получил земельный участок под строительство в микрорайоне «Кок-Джар» с ежегодной платой в 95 миллионов сомов», — отметил Бакыт Анарбеков.

Сегодня участок не освоен, его часть попала под строительство дороги. Сейчас муниципалитет с ним судится. «Данный долг безнадежный, то есть выплаты арендной платы от арендатора можно не ждать», — рассказал он.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов поручил сократить дебиторскую задолженность за пользование земельными участками до 50 процентов.

По данным Бакыта Анарбекова, 138 арендаторов оплатили дебиторскую задолженность на общую сумму 33 миллиона 715 тысяч сомов.



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