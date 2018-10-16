Масалиев: "Не судиться надо правительству с "РусГидро", а провести переговоры"

Поступила новость, что "РусГидро" подала на Кыргызстан в суд. Согласно информации, российская энергокомпания обратилась в международный арбитраж в Гааге, сообщается об утверждении состава суда, который будет рассматривать данное дело.





Поступила новость, что "РусГидро" подала на Кыргызстан в суд. Согласно информации, российская энергокомпания обратилась в международный арбитраж в Гааге, сообщается об утверждении состава суда, который будет рассматривать данное дело. "РусГидро" обвиняет Кыргызстан в одностороннем выходе из соглашения по строительству Нарынского каскада ГЭС, компания требует возмещения потраченных на проект 37 млн долларов. На эту тему мы взяли интервью у члена парламентского комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша Исхака Масалиева.

- Кто проиграет, кто выиграет в этом суде?

- Две стороны заключили соглашение по строительству Камбар-Атинской ГЭС-1 и Верхненарынского каскада, "РусГидро" взяла на себя обязательства построить эти энергетические объекты. Однако дело затянулось, и в 2016 году Кыргызстан в одностороннем порядке денонсировал соглашение. Когда правительство пришло в парламент с этим предложением, мы спросили, что будет с затраченными на проект средствами, и получили ответ, что последуют переговоры с Кремлем. Здесь "РусГидро" имеет полное право требовать. У неё есть право получить если не полную сумму, то определенную ее часть. Как известно, сформированная нами комиссия выявила неправильное расходование средств.

- Действительно, в заключении комиссии говорится о превышении реальной суммы расходов. Куда могли деться оставшиеся средства?



- Не могу сказать, куда делись оставшиеся средства. Российская сторона пришла с документами, на что именно потрачено 37 млн долларов при строительстве каскада. Однако не видно, что там потрачена такая большая сумма. Поэтому мы дали соответствующее поручение Счетной палате и прокуратуре. На этом всё остановилось. Если помните, позже правительство привело компанию "Лиглас трейдинг", которая должна была выплатить эти миллионы и построить ГЭС. Чем это закончилось, нам всем хорошо известно.

- Кто виноват, что государство оказалось в таком положении? Мы не видим чиновников, которые должны понести наказание.

- Ответственность на правительстве. Отсутствует качественный анализ при заключении или разрыве соглашений. В то время в России был кризис, отдельные проекты приостановились. Если бы тогда соответствующие чиновники провели переговоры, не стали в одностороннем порядке денонсировать соглашение, действовали с умом, сторонам не пришлось бы подавать друг ңа друга в суд. Ещё у нас есть такая большая проблема, как частая смена правительства, вследствие чего невозможно возложить ответственность на конкретных людей. Но люди сменяются, а правительство остаётся на месте, поэтому ответственно правительство.

- Как заявил глава компании Николай Шульгинов, "РусГидро" готова к конструктивному диалогу с кыргызским правительством, однако со стороны Кыргызстана нет встречного шага. Что необходимо сделать кыргызскому правительству, чтобы не столкнуться с большими расходами?

- Наше правительство привыкло бездействовать и не брать на себя ответственность, пока не получит разрешение от президента или Жогорку Кенеша. Сейчас надо провести переговоры. Не пререкаться, не выяснять, кто виноват, а провести переговоры президенту, на межправительственном уровне. Ведь наша дружба, наша история и наше будущее не измеряется 37 миллионами. Поэтому только один путь – идти на переговоры.

- Спасибо за интервью.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org