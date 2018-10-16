Касымалиева положила глаз на должность Мамытовой?

Дошло до апогея противостояние между депутатом Жогорку Кенеша Аидой Касымалиевой и заместителем министра социального развития Лунарой Мамытовой.





Дошло до апогея противостояние между депутатом Жогорку Кенеша Аидой Касымалиевой и заместителем министра социального развития Лунарой Мамытовой. Оказалось, эти две женщины некогда учились вместе в одном классе школы в Озгоне. По словам Лунары Мамытовой, одноклассница Аида пошла на такие очернения из заинтересованности в ее должности. В общем, конфликт между двумя женщинами тянулся больше двух недель. На днях Мамытова написала заявление об уходе с должности по собственному желанию. Причиной конфликта послужило обнародование Аидой Касымалиевой сведений о зарубежных вояжах руководителей вышеуказанного министерства с использованием бюджетных средств в личных интересах. После этой информации в общественности прошло большое обсуждение Лунары Мамытовой. Неизвестно, чем кончится эта борьба, Лунара Мамытова тоже не из тех, кто легко сдается.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №37 от 12.10.2018/стр.4, gezitter. org