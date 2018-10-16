Кайрат Осмоналиев получил дипломатический чин в подарок?

Приказом МИД, бывшего проректора Дипломатической академии МИД КР Кайрата Осмоналиева лишили дипломатического ранга "советник второго класса". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Приказом МИД, бывшего проректора Дипломатической академии МИД КР Кайрата Осмоналиева лишили дипломатического ранга "советник второго класса". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Указанный чин присваивают сотрудникам дипломатической службы с учетом занимаемой должности, квалификации и выслуги лет в МИД и загранучреждениях КР. В реестре государственных должностей должность проректора отсутствовала.

Неужели персона, которая учит законам по телевизору, перестает знать закон, когда дело касается его лично? Или получил чин в подарок за хорошую службу прошлой власти?

Источник: fakt.kg, gezitter. org