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Кайрат Осмоналиев получил дипломатический чин в подарок?

Приказом МИД, бывшего проректора Дипломатической академии МИД КР Кайрата Осмоналиева лишили дипломатического ранга "советник второго класса". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    
 
Приказом МИД, бывшего проректора Дипломатической академии МИД КР Кайрата Осмоналиева лишили дипломатического ранга "советник второго класса". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

 

Указанный чин присваивают сотрудникам дипломатической службы с учетом занимаемой должности, квалификации и выслуги лет в МИД и загранучреждениях КР. В реестре государственных должностей должность проректора отсутствовала.

 

Неужели персона, которая учит законам по телевизору, перестает знать закон, когда дело касается его лично? Или получил чин в подарок за хорошую службу прошлой власти?

 

 

 

Источник: fakt.kg, gezitter. org

           

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