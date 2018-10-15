С чем связана идея ГРС усилить контроль над внутренними мигрантами в Кыргызстане?

Эксперт пояснила, для чего гражданам необходимо встать на регистрационный учет

В конце 2017 года под руководством ГРС была создана рабочая межведомственная группа для разработки проектов нормативных правовых актов, направленных на упрощение процедуры регистрационного учета граждан КР. Об этом Vesti.kg сообщила специалист по коммуникациям ОФ "Правовая Клиника «Адилет» Чолпон Бабалиева.

- Представители нашей организации также были включены в эту рабочую группу, так как на протяжении долгого времени мы проводим мониторинг деятельности ГРС на предмет документирования и постановки на регистрационный учет населения, - сказала она. - Регистрация по месту жительства, в народе «прописка», довольно сложный и бюрократичный процесс. Для того чтобы получить регистрацию у гражданина должна быть своя собственность, или же он должен получить согласие кого-либо, чтобы прописаться на его территории. Данная процедура усложняется тем, что не каждый человек хочет и может прописать у себя другого, и ссылаются в частности на коммунальные услуги, а также возможность претензии на наследство со стороны зарегистрированного.

По словам Чолпон Асанбековны, данные о населении столицы по прописке и фактическому проживанию сильно разнятся.

- Например, Нацстатком по численности постоянного населения Бишкека на 1 января 2018 года дал цифру – 1 002 146 человек, - сообщила она. - «Тазалык» на этот же промежуток времени дает цифру 634 865 человек (абонентов, кто платит за мусор), данные же ГРС еще меньше – около 420 000 человек. Постановка на регистрационный учет курируется законом о внутренней миграции, в котором есть два определения: регистрация по месту жительства и по месту пребывания. Если с первым определением все понятно, то по второму, регистрации по месту пребывания, получается, что человек, который выехал со своего места жительства свыше чем на 45 дней, по прибытии на новое место должен снова встать на регистрационный учет. И при этом он не снимается со старого. А это все те же сложные процедуры – искать, просить кого-либо о помощи. Внутреннему мигранту проще оставить «прописку» где-нибудь в регионах, у родителей, чем просить разрешения и регистрироваться по месту их пребывания. А это автоматически закрывает им и их семьям доступ к базовым услугам.

По мнению эксперта, принципы и процедуры регистрации населения в Кыргызстане уже давно не отвечают критериям удовлетворения потребностей как населения, так и государства.

- Мы живем в эпоху глобальной миграции, и условия глобализации перемещения людей стали не только интенсивными, но и более разнообразными, - заявила она. - Основной закон страны указывает, что каждый имеет право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в КР. Я надеюсь, что высказывания ГРС относительно изменения системы регистрации основаны на ключевой идее разработанных в рамках межведомственной рабочей группы проектов нормативных правовых актов. Мы предлагали ГРС ввести регистрационный учет населения по месту фактического нахождения человека, сделать регистрацию уведомительной и заинтересовать население в постановке себя на регистрационный учет, привязать к нему «бонусы» - открыть доступ к государственным базовым услугам, те есть дать населению то, что государство и так обязано дать.



Напомним, 10 октября нынешнего года Государственная регистрационная служба предложила обязать внутренних мигрантов регистрироваться по месту проживания для усиления контроля. При этом у граждан КР появится возможность пройти процесс регистрации на едином электронном портале госуслуг.

Vesti. KG