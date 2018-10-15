Отца с сыном задержали по подозрению в избиении официанта и охранника в Бишкеке

Лица, устроившие дебош, водворены в ИВС

Накануне сотрудники СКМ УВД Первомайского района на территории Ошской области задержали разыскиваемого бармена А.А., 1996 г.р., а также на территории Чуйской области его отца Т.А.,1971 г.р. Оба подозреваются в избиении охранника и официанта.

Напомним, что 6 октября 2018 года примерно в 07:00 часов утра бармен одного из кафе по имени «Арген» и двое неизвестных лиц, находясь возле данного кафе, грубо нарушая общественный порядок и нормы общественного поведения, путем разбития стекла двери, зашли в зал, после чего нанесли телесные повреждения охраннику и официанту, после чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту Следственной службой УВД Первомайского района было возбуждено уголовное дело по статье 234 (Хулиганство) УК КР.



При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Службы криминальной милиции Первомайского РУВД был задержан 51-летний М.М. житель Чуйской области, ранее дважды судимый. В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в СИЗО-1. Бишкека.

Сотрудниками милиции проводились оперативно-розыскные мероприятия по задержанию двоих лиц причастных к данному преступлению.

В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

Пресс-служба ГУВД г.Бишкек, Vesti. KG