“Это верхушка огромного айсберга!”

Неизвестный доброжелатель объяснил, как в посольствах Кыргызстана работает жульническая схема с оформлением автомашин.

Вскоре после того, как посол Кылычбек Султан дал в Бишкеке пресс-конференцию, на электронную почту посольства Кыргызстана в Южной Корее пришло письмо весьма любопытного содержания с пометкой “очень важно и срочно”. Это письмо быстро стало достоянием СМИ.

“Вы подняли правильную тему насчёт “Мерседеса” в посольстве Малайзии, – писал дипломату неизвестный (стиль сохранён). – МИД нервничает, потому что это распространено по многим посольствам и является дополнительной кормушкой для дипломатов. Это делается в странах с высокими ввозными пошлинами на авто. Частное лицо договаривается с посольством и оформляет на них авто – не платит пошлины и ещё дипномер. За это выплачивает 30 процентов сэкономленной суммы. Через 3-4 года (машину) снимают с учёта, (частное лицо) платит низкую пошлину как за б/у авто. Вот и вся схема”.

“МИД, – продолжает таинственный информатор, – боится проверки по всем посольствам. Вот тогда вылезет много фактов. Например, газеты писали, что генконсул в Екатеринбурге оформил дорогой джип “Крузер-200″ на директора рынка. Из-за скандала авто сняли с учёта, генконсул отделался лёгким испугом, потому что был близок к Сапару Исакову”.



Неизвестный в своём письме также утверждает, что по такой же схеме в кыргызстанском посольстве в Москве зарегистрировано 25 “левых” автомашин. И что сразу две машины с дипломатическими номерами посольства по-прежнему имеет Апас Джумагулов – бывший (2005-2007 годы) посол Кыргызстана в России, а ныне российско-кыргызстанский промышленник, член совета директоров Кара-Балтинского горнорудного комбината. Оформленный в кыргызстанском посольстве в Малайзии “Мерседес” стоимостью 100 тысяч долларов незнакомец называет “мелочью”. По его утверждению, в 2015 году в посольстве в Москве был зарегистрирован Aston Martin – спортивный автомобиль престижной английской марки. Сегодня их цена в Москве достигает 250 тысяч долларов.

“Точно такое же положение в Китае, Пакистане, Индии, Англии и других странах, – перечисляет таинственный доброжелатель кыргызстанские диппредставительства. – То, что вы говорите, – это маленькая верхушка огромного айсберга”. – Нельзя, конечно, исключать того, что за этим кроется какая-то провокация, – прокомментировал нам это письмо его адресат посол Кылычбек Султан, – но очень похоже на правду. Многое сходится…

Автор – явно человек непростой, связанный с МИД, с посольствами. Наша редакция по электронной почте связалась с автором письма (обозначившим себя как dukuch), тот пообещал ответить на наши вопросы. Но пока не ответил.

“У меня больше нет дипномеров!”

– утверждает бывший посол Кыргызстана в России Апас Джумагулов.

Существование жульнической схемы оформления автомашин на кыргызстанские диппредставительства подтвердил неизвестный доброжелатель, который написал в своём письме, ставшем достоянием СМИ, о том, в каких ещё посольствах действуют подобные схемы.

В частности, по его утверждению, две машины с дипломатическими номерами посольства КР в РФ по-прежнему имеются у бывшего посла Кыргызстана в этой стране Апаса Джумагулова. Сам Джумагулов эту информацию опровергает.

К своему обращению в редакцию нашей газеты он приложил текст ответа из посольства Кыргызстана в Москве, подписанный советником-посланником Б. Мукашевым. “По состоянию на 3 октября 2018 года, – говорится в этом письме, – автомобилей и дипломатических номерных знаков, зарегистрированных в ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве на имя граждан КР А. Джумагулова и его супруги А. Алымбаевой, не имеется. Ранее зарегистрированные автомобили были сняты с учёта в 2013-2014 годах“.

Напомним: Апас Джумагулов занимал должность посла Кыргызстана в России в 2005-2007 годах.

Источник: delo.kg