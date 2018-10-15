В южных микрорайонах Бишкека автомобиль сбил девушку

В 6-микрорайоне Бишкека автомобиль сбил девушку.
В 6-микрорайоне Бишкека автомобиль сбил девушку. Об этом K-News сообщили очевидцы.
По их словам, ДТП произошло на улице Айтиева (старая дорога), примерно в 07: 40.
«Девушка перебегала дорогу, когда ее сбила автомашина марки » Тойота Ист». Женщина, управлявшая авто, увезла потерпевшую в больницу», — сообшил очевидец.
Автор K-News
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