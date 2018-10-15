В МВД КР рассказали подробности избиения школьника

Расследование уголовного дела об избиении школьника находится на контроле у руководства МВД. Об этом сообщили в ведомстве.

Расследование уголовного дела об избиении школьника находится на контроле у руководства МВД. Об этом сообщили в ведомстве.

Напомним, 12 октября возле школы № 47 в Бишкеке ученики 9 класса избили, вымогая деньги, восьмиклассника.

В ходе следствия опрошен потерпевший подросток. В присутствии родственников он пояснил, что избит старшеклассником.

«Инцидент произошел около школы № 47, возле коммерческого киоска. Подросток рассказал о том, что он шел в киоск, чтобы купить себе пирожки. По пути, проходя между двух девятиклассников, он случайно задел плечом одного из них по имени М. и между ними произошла словесная перепалка, затем старшеклассник избил потерпевшего. Факт вымогательства денег потерпевший в присутствии родственников не подтвердил», – говорится в сообщении.

В милиции добавили, что информация, распространяемая в СМИ, о том, что родственники подозреваемого подростка работают в МВД частично подтвердилась.

«В ходе расследования установлено, что родители и потерпевшего и подозреваемого подростков ранее работали в органах внутренних дел и в настоящее время находятся на пенсии. Отец потерпевшего Мырзабеков Б. в 2013 году ушел на пенсию из ГУВД Чуйской области, отец подозреваемого Кокумбаев Э. в 2017 году ушел на пенсию из МВД», – добавили в ведомстве.

По данному факту следственной службой УВД Ленинского района возбужденно уголовное дело по статьям 170 «Вымогательство», 234 «Хулиганство» УК КР.



Автор K-News