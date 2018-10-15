Таможенников обвиняют в халатности и злоупотреблении должностным положением

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями выявила факт незаконного ввоза химических веществ на территорию Кыргызстана.



Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями выявила факт незаконного ввоза химических веществ на территорию Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, в 2017 году на основании заключенного договора между ОсОО «Ч.П.» и ООО «С.Э.К.» в Кыргызстан через КПП «Торугарт» (Северо-восточная таможня) из Китая с составлением транзитной декларации прибыл автомобильный груз с четыреххлористым углеродом. Ввоз этого химического вещества на территорию ЕАЭС запрещен. Но товар все равно оформили через место таможенного оформления (МТО) «Бизнес-Транс-Сервис» с отметкой «условный выпуск» с условием последующего представления разрешительного документа на ввоз четыреххлористого углерода.

Однако по Таможенному кодексу ЕАЭС товары, которые запрещены к использованию на таможенной территории союза, должны быть вывезены. Однако этого не произошло.

Четыреххлористый углерод предполагали использовать на НПЗ для анализа водных сред на нефтепродукты методом инфракрасной спектроскопии.

По факту в отношении должностных лиц КПП «Торугарт» и МТО «Бизнес-Транс-Сервис», Центральной таможни (ныне Северо-восточная) прокуратура Чуйской области возбудили уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением) и 316 (халатность) УК КР.





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