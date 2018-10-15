В отношении раненного подростком мужчины возбудили уголовное дело

В отношении раненного подростком потерпевшего Никиты Наабера возбудили уголовное дело.



В отношении раненного подростком потерпевшего Никиты Наабера возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

Уточняется, что после возбуждения в отношении подростка уголовного дела его мать обратилась с заявлением в милицию.

«Женщина просила принять меры в отношении Никиты Наабера, который нанес ее несовершеннолетнему сыну телесные повреждения. По заключению судебно-медицинской экспертизы травмы несовершеннолетнего расцениваются как легкий вред здоровью. Следственная служба в отношении Никиты Наабера возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. По обоим делам проводят расследование», — сообщили в ГУВД.

Напомним, 12 августа подросток ударил Никиту Наабера ножом. Мужчина хотел вступиться за супругу, которую мальчик обругал нецензурной бранью.



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