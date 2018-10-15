По делу о подрыве прокурорской машины адвокаты обжалуют приговор

Адвокаты Тологона Айтмырзаева, обвиняемого в подрыве машины старшего прокурора отдела внутренних расследований Генеральной прокуратуры Эркина Курманалиева, обжалуют приговор.



Адвокаты Тологона Айтмырзаева, обвиняемого в подрыве машины старшего прокурора отдела внутренних расследований Генеральной прокуратуры Эркина Курманалиева, обжалуют приговор. Об этом юрист Бактыбек Жумашев рассказал 24.kg.

По его словам, точного срока, когда можно подать апелляцию в Верховный суд, в Уголовно-процессуальном кодексе нет.

«Я, честно говоря, вообще не понимаю, за что судят моего подзащитного. Он вину полностью отрицает и говорит, что признание из него выбивали следователи прокуратуры. Но нам в возбуждении дела по статье «Пытки» в отношении недобросовестных сотрудников ГП КР отказали», — рассказал Бактыбек Жумашев.

Бишкекский городской суд оставил в силе приговор Октябрьского районного суда по уголовному делу в отношении Тологона Айтмырзаева. Его признали виновным и приговорили к 21 году лишения свободы. Тологон Айтмырзаев вину отрицает. В Верховный суд адвокаты подсудимого еще не обращались.

Взрыв прогремел 29 июля 2016 года, когда Эркин Курманалиев садился в припаркованную у дома машину. Ему оторвало кисть руки и выбило глаз.



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