За несвоевременное использование кредита Кыргызское государство заплатило Китаю штраф в размере 4,6 млн долларов

За то, что не смогло своевременно использовать кредит, полученный из Китая, Кыргызское государство заплатило китайскому «Эксимбанку» штраф в размере 4,6 млн долларов.





За то, что не смогло своевременно использовать кредит, полученный из Китая, Кыргызское государство заплатило китайскому «Эксимбанку» штраф в размере 4,6 млн долларов. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша сообщил председатель Счетной палаты Улукбек Марипов.

«Говорим, что денег нет, но так как не освоили деньги из внешнего долга, помимо процентов мы вынуждены платить и комиссию. Вот, «Эксимбанку» заплатили комиссию в размере 4 млн 622 тысяч долларов», - сказал Марипов. Кроме того, кредитные обязательства не были зарегистрированы своевременно в соглашениях по кредиту.

«Платежи под названием «Комиссия за несвоевременное использование» не рассмотрены ни в одной части бюджета, даже в расходной части бюджета для обслуживания внешнего дола. К 31 декабря 2017 года состоящие на учете государственного долга 4 млн 622 тысячи долларов были указаны в искаженном виде, как «проценты» по кредиту «Эксимбанка», - говорится в отчете Счетной палаты.

Марипов добавил, что обратился в Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть ответственность соответствующего заместителя министра финансов Мирлана Байгончокова.

Источник: газета «Супер-Инфо» №832 от 12.10.2018 / стр. 4, gezitter. org